«L’œuvre au corps» allie les plaisirs de l’art à l’art de la table

La galerie La Forest Divonne et Swenden Studio associent trois chefs et trois artistes pour une expérience originale entre arts plastiques et gastronomie.

Allier arts plastiques et gastronomie, c’est l’idée lancée par Jean de Malherbe, directeur de la Galerie La Forest Divonne Bruxelles et Alexandra Swenden, fondatrice de Swenden Studio. « Nous avons invité six chefs, trois à Paris et trois à Bruxelles, à interpréter chacun l’œuvre d’un artiste de la galerie », explique Jean de Malherbe. En s’associant à Alexandra Swenden, le galeriste voulait créer une véritable réflexion et inviter artistes et chefs à une vraie collaboration.

« C’est génial », confie Jeff Kowatch, l’un des trois artistes de l’expérience bruxelloise et par ailleurs chef diplômé (avec distinction) du Céria. « Personnellement, je cuisine depuis l’enfance avec ma grand-mère italienne. En art aussi, il y a des recettes. Ainsi, j’ai appris à faire mes propres pigments à Brooklyn. » Et le voici qui nous évoque les mixtures imaginées par Rembrandt, la façon dont il réalise ses propres glacis, etc.