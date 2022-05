Grèves chez Ryanair cet été: la compagnie menace les pilotes belges « Les grèves ne mènent à rien », a fait savoir la compagnie aérienne irlandaise dans un mémo interne. Elle menace de retirer des avantages si les pilotes persistent à faire grève.

Par Belga Publié le 25/05/2022 à 11:56 Temps de lecture: 3 min

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a informé ses pilotes belges qu’ils devront faire face à des conséquences s’ils se mettent en grève. En début de semaine, les pilotes belges avaient indiqué qu’un préavis de grève avait été envoyé pour cet été. « Les grèves ne profiteront pas à nos pilotes belges et ne feront que retarder ou annuler le recouvrement des salaires et mettre en danger les avions et les emplois », a déclaré mercredi le directeur des ressources humaines Darrell Hughes, dans un mémo interne, que Belga a pu consulter. Il y a quelques jours, les syndicats de cinq pays, dont la Belgique, ont porté une menace de grève européenne du personnel de cabine (stewards et hôtesses) de Ryanair si la compagnie aérienne irlandaise low cost n’accepte pas un « véritable dialogue social ». Le BeCA, l’association professionnelle des pilotes de ligne en Belgique, et les syndicats ACV Puls et CNE ont annoncé lundi soir qu’ils soutenaient l’action des membres d’équipage, qui sont basés dans notre pays, et qu’une proposition de grève avait été déposée pour les pilotes également.

Le mécontentement du personnel de cabine et des pilotes est lié au fait que Ryanair « contourne continuellement le droit du travail belge », affirment le BeCA et les syndicats. Selon l’association professionnelle et le syndicat, l’entreprise utilise tous les moyens possibles pour se soustraire à ses engagements pris en 2019 de respecter et d’appliquer la législation nationale. À lire aussi Brussels Airport souhaite moins de vols courts Ryanair, de son côté, a souligné mercredi dans le message adressé aux pilotes belges qu’elle avait conclu un accord avec l’ACV Puls/CNE le 7 octobre 2020 sur les conditions salariales des pilotes jusqu’en 2024 et que le syndicat souhaitait maintenant revenir dessus. « Si le syndicat ne respecte pas cet accord, tous les autres avantages négociés pour les pilotes deviendront également caducs », peut-on lire. Dans ce cas, selon Ryanair, les pilotes perdront, entre autres, les éléments suivants : toute récupération salariale restante, le roster 5/4 (travailler 5 jours, récupérer 4 jours, etc.), tous les accords sur les transferts et les promotions, la sécurité de l’emploi ou de la base en Belgique. « Il ne s’agit pas d’une menace, mais de l’issue rationnelle » La compagnie aérienne low cost souligne que « les grèves ne mènent à rien ». « Les grèves ne font que nuire à la confiance des clients et aux emplois des bases belges et des équipages, alors que nous sommes encore dans une période de récupération après le phénomène corona. Il ne s’agit pas d’une menace, mais de l’issue rationnelle si nous ne pouvons pas compter sur nos équipages belges pour réaliser la planification. Nos deux bases belges sont déjà touchées par la nouvelle taxe sur les vols ».