Variole du singe: six cas confirmés en Belgique, un 7e cas probable

« Il faut être vigilant », avait déclaré le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche. « C’est la raison pour laquelle on a réuni nos experts vendredi. On a donné des instructions claires aux médecins et hôpitaux. S’il y a des gens qui ont des symptômes, il faut évidemment se rendre immédiatement aux urgences car les services d’urgence ont les outils pour réaliser les tests ». Le bilan était à ce moment-là de quatre cas confirmés en Belgique.

Six cas de la variole du singe ont été confirmés en Belgique et un 7e cas probable a été signalé dans notre pays, indique mercredi l’Institut de santé publique Sciensano.

Le ministre de la Santé a fait le point sur les particularités de cette maladie. « La variole du singe est contagieuse, mais heureusement, beaucoup moins que la Covid. Elle se transmet via des contacts physiques rapprochés, peau à peau, mais aussi via des vêtements ou du linge utilisé par une personne qui a été contaminée. C’est la raison pour laquelle on dit aussi que des contacts sexuels peuvent être une cause de transmission. »

Pas de vaccination pour le moment

« La variole du singe est beaucoup moins grave et moins contagieuse que la variole “traditionnelle” », a précisé Frank Vandenbroucke. « On peut en souffrir, mais elle n’est pas mortelle. La balance “avantage et désavantage de la vaccination” ne nous fait pas dire qu’il faut en ce moment vacciner les citoyens. »