Fusillade aux Etats-Unis: les messages glaçants du tireur avant son passage à l’acte

Quelques jours avant de tuer 21 personnes, dont 19 enfants dans une école du Texas, Salvador Ramos, 18 ans, a partagé des messages troublants sur les réseaux sociaux.

Des messages cryptiques

Selon des informations de CNN, un ancien camarade de classe de Ramos aurait reçu de sa part des photos d’un sac rempli d’armes et de munitions, seulement quelques jours avant l’attaque. Troublé, et ayant d’ordinaire peu de contact avec lui, celui qui préfère rester anonyme lui répond alors : « Mec, pourquoi tu as ça ? » « Ne t’inquiète pas », lui rétorque Ramos, « je suis très différent maintenant, tu ne me reconnaîtrais pas » ajoute-t-il.