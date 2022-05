Fusillade dans une école aux Etats-Unis: ce que l’on sait du tireur

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves âgés d’une dizaine d’années tout au plus et deux enseignants, avant d’être lui-même tué. Une fusillade qui a replongé les États-Unis dans les violences liées aux armes à feu. «Il est temps de transformer la douleur en action», a réagi le président américain, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche. «Quand, pour l’amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?»

L’adolescent a publié des messages suspects sur les réseaux sociaux avant de passer à l’acte. Il avait notamment partagé des photos d’armes et contacté une fille qu’il ne connaissait pas, lui expliquant qu’il avait un « petit secret » à lui partager. La jeune fille a révélé des captures d’écran.

Silencieux, agressif et inapproprié

Né dans le Dakota du Nord, il est décrit comme un garçon « silencieux » et parfois agressif. Le Daily Beast cite une collègue avec qui il a travaillé dans un fast-food : « Il se montrait parfois méchant envers les filles et l’un des cuisiniers. » Elle ajoute, « il envoyait des messages inappropriés aux filles ». Un gérant d’un Wendy’s à Uvalde a déclaré au New York Times que Salvador Ramos y avait travaillé pendant un an et avait démissionné il y a environ un mois : « Vous savez comment mes gars se parlent entre eux et sont amicaux ? Il n’était pas comme ça. Personne ne le connaissait vraiment. »

Selon le Washington Post, l’adolescent a été harcelé pendant son enfance, à cause d’un bégaiement et d’un zozotement. Un jour, « pour rigoler », il se serait coupé la lèvre en deux avec un couteau. C’est un ancien ami à lui qui a témoigné. Il aurait également affirmé avoir reçu des messages sur Instagram, deux heures avant le massacre, mais ne les aurait pas ouverts.

Motifs inconnus

Salvador Ramos, de nationalité américaine, aurait d’abord visé sa grand-mère, dont l’état de santé restait à préciser, avant de se rendre à l’école en voiture pour y perpétrer son massacre.