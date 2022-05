Roland-Garros: la stat qui fait peur à David Goffin avant d’affronter Frances Tiafoe

Sur ses sept derniers matches disputés sur le circuit contre des Américains, il a été battu cinq fois ! Ce jeudi, il affronte Frances Tiafoe, le 4e joueur US, 27e mondial.

David Goffin serait-il allergique au tennis américain ? Sur l’ensemble de sa carrière, certainement pas (il compte 32 victoires en 50 matches), mais force est de constater que ces derniers mois, et notamment lors de ses 7 derniers duels contre des joueurs made in USA, il n’a guère été très heureux puisqu’il a concédé 5 défaites : Brooksby, dernièrement à Rome, McDonald à l’US Open 2021, Fritz à Doha 2021, Giron à Anvers 2020 et Opelka à Bâle 2019. Hormis à Rome, où le N.1 belge a eu le dos bloqué, il s’agit de duels qui ont tous eu lieu sur des courts en dur, la surface préférée des cogneurs américains.

David Goffin n’a encore jamais affronté de joueur US à Roland-Garros et mène 3-1 dans ses confrontations face à Tiafoe (l’Américain a remporté le dernier face-à-face à Miami, en 2019, 7-5, 7-6). Frances Tiafoe est un joueur capable de bien jouer sur terre battue, il l’a prouvé le mois dernier en atteignant la finale à Estoril (ATP 250), avec des succès notamment sur Lajovic, Davidovich-Fokina et Korda.

« Un très bon service, un coup droit lourd et il rentre bien dans le court avec son revers : Tiafoe est capable de tout ! », commente David Goffin. « Comme s’enflammer sur le terrain et parfois aussi un peu sortir de son match. Ce ne sera pas simple à gérer, mais c’est un match ouvert, ça va jouer… »