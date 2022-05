L’explosion des recours contre Fedasil fait dérailler le Tribunal du travail de Bruxelles

A cause de la saturation du réseau d’accueil Fedasil, des centaines de demandeurs d’asile privés de place en hébergement se tournent en extrême urgence vers le Tribunal du travail, qui continuellement leur donne raison et condamne l’agence fédérale à remplir ses obligations légales. Cette charge de travail, qui a littéralement explosé depuis deux ans, met à genoux cette juridiction.

Il n’est guère fréquent que des cours et tribunaux, en Belgique, prennent publiquement la parole pour se plaindre d’une situation et exposer leurs difficultés. C’est pourtant ce que vient de faire le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui tire la sonnette d’alarme au travers d’un long communiqué. En cause ? L’explosion du nombre de requêtes unilatérales (1) à traiter au niveau du contentieux existant entre Fedasil et de nombreux demandeurs d’asile se voyant privés de place d’hébergement en centre d’accueil – la faute, selon l’institution fédérale, à une saturation du réseau.