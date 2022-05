Guerre en Ukraine: le nombre de réfugiés ukrainiens dans l’Union européenne explose

En février 2022, 54 565 demandeurs d'asile (non citoyens de l'UE) ont demandé une protection internationale pour la première fois dans les États membres de l'Union européenne. C'est 85 % de plus qu'en février 2021 et 3 % de plus qu'en janvier 2022. L'augmentation de janvier à février 2022 s'explique principalement par l'augmentation du nombre de nouveaux demandeurs d'asile ukrainiens (de 355 en janvier à 2 370 en février ; +568 %). C'est ce que montrent mercredi les chiffres mensuels de l'office européen des statistiques Eurostat.

La Belgique compte le plus de demandes d’asile de mineurs non accompagnés

En février, le groupe le plus important de personnes demandant l'asile était les Afghans (7 075 nouveaux demandeurs d'asile), suivis des Syriens (6 775), des Vénézuéliens (4 205), des Colombiens (3 110) et des Ukrainiens. Avec 14 930 nouveaux arrivants enregistrés en février 2022, l'Allemagne représente 27 % de l'ensemble des nouveaux demandeurs d'asile dans l'UE. L'Espagne arrive en deuxième position (9 295, 17 %), devant la France (9 085, 17 %), l'Italie (5 160, 9 %) et l'Autriche (3 105, 6 %). Ces cinq États membres ont accueilli ensemble plus des trois quarts (76 %) de tous les nouveaux demandeurs d'asile dans l'UE.