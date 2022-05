«Hommes au bord de la crise de nerfs»: tendresse et bienveillance

De Audrey Dana, avec François-Xavier Demaison, Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, Marina Hands, Laurent Stocker, Michaël Gregorio, 97 mn

Sept hommes, de 17 à 70 ans, d’horizons différents, se retrouvent dans un stage de développement personnel en pleine nature, sans téléphone, sans eau, sans électricité, car ils vont mal dans leur vie. Leur coach, une femme, va les forcer à se révéler tels qu’ils sont. S’inspirant de vrais protocoles chamaniques, Audrey Dana emmène une belle brochette d’acteurs dans son délire écolo. Vu la personnalité de chaque acteur et le fait que chaque personnage repose sur une hormone dominante, il y a de quoi alimenter les dérives existentielles de la comédie de groupe. Mais plus que la caricature et l’ironie, c’est la tendresse et la bienveillance qui prédominent avec un bon bol d’oxygène.