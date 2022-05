Le Club de Bruges tient son nouveau coach: Carl Hoefkens prend la tête du champion de Belgique

En tant que joueur, il avait fait ses débuts professionnels au Lierse en 1996 où il est resté jusqu’en 2001. Il a ensuite porté les couleurs de Lommel, Westerlo et du Beerschot avant de partir en Angleterre, à Stoke et West Bromwich Albion. En 2009, il est revenu en Belgique, au Club de Bruges, où il a joué jusqu’en 2013 avant des derniers passages au Lierse et Ostende et d’arrêter sa carrière en 2015.

« Je me réjouis vraiment de ce nouveau rôle », a réagi Hoefkens. « Je ne pense pas mentir en me désignant comme un homme de la maison. Tout comme j’ai voulu tirer le meilleur parti de ma carrière de joueur, d’entraîneur de talents et d’assistant, je veux également donner le meilleur de moi-même en tant qu’entraîneur et contribuer au développement et au succès du Club de Bruges. Avec le personnel existant et les nouveaux visages, nous nous sentons armés pour relever ce défi. »