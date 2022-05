Roland-Garros: Alison Van Uytvanck sort au 2e tour, éliminée par Cori Gauff

La rencontre n’aura duré qu’une heure et demie.

L’Américaine, grâce à 92 % des points gagnés sur sa première balle, n’a pas laissé la moindre chance à la Grimbergeoise de se procurer une balle de break dans le premier set. Plus perfectible dans ce secteur de jeu, la N.2 belge a abandonné son service à deux reprises, permettant à la native d’Atlanta de virer en tête (6-1).

Alison Van Uytvanck (WTA 60) s’est inclinée devant l’Américaine Cori Gauff, 23e mondiale et tête de série N.18, mercredi au 2e tour des Internationaux de France. Sur le court Simonne-Mathieu, la Grimbergeoise de 28 ans a été battue 6-1, 7-6 (4) après 1h26 de jeu.

Élevant considérablement son niveau de jeu et aidée par les fautes plus nombreuses de Gauff, Van Uytvanck s’est détachée à 3-5 dans le 2e set. Si elle a manqué l’occasion de plier le set, la Belge a trouvé les ressources pour breaker Gauff à 6-5 et ainsi forcer le jeu décisif. Entreprenante, Van Uytvanck a toutefois commis trois fautes directes fatidiques dans ce tie break, remporté 7-4 par l’Américaine.

Van Uytvanck devra encore patienter pour passer à nouveau le cap du 2e tour dans une levée du Grand Chelem. Quart-de-finaliste à la Porte d’Auteuil en 2015 pour la 2e de ses 8 participations à Roland-Garros, Van Uytvanck n’a plus atteint le 3e tour d’un tournoi majeur depuis son huitième de finale à Wimbledon en 2018.

Gauff, 18 ans et déjà 2 titres WTA à son palmarès, défiera au tour suivant Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 48) ou l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46). Révélée à 15 ans lors de Wimbledon 2019, elle a atteint les quarts de finale à la Porte d’Auteuil en 2021.