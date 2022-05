Colruyt, Delhaize... voici ce qui est ouvert/fermé ce jeudi

Fermés ou bien ouverts avec des horaires différents… il peut être compliqué de s’y retrouver lorsque l’on désire se rendre dans des magasins ou autres durant ce jeudi de l’Ascension. De nombreux services et commerces optent en général pour la fermeture et certains choisissent aussi de faire le pont en restant portes closes ce vendredi.

Attention toutefois à bien vérifier sur les sites des enseignes concernées ou à les appeler pour ne pas avoir de surprises : c’est en effet bien souvent au cas par cas.

Services

Les pharmacies sont fermées ce jeudi, mais des pharmacies de garde restent ouvertes, la liste est disponible ici.

Pas la peine non plus de tenter de poster quoi que ce soit puisque Bpost est totalement à l’arrêt ce jeudi. Cela signifie donc qu’aucun colis, courrier, journaux ne sera distribué et que tous les points d’enlèvement et centres restent fermés.

Comme le précise Febelfin, la fédération du secteur financier belge, toutes les banques sont fermées jeudi et vendredi. En revanche, les services de paiement digitaux restent opérationnels. Vous pouvez donc toujours réaliser des opérations bancaires en ligne.