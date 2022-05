«Tuez les exportations russes»: la déclaration forte du chef de la diplomatie ukrainienne à Davos

« Mon message est très simple : tuez les exportations russes, à l’exception de certains produits critiques dont le monde a besoin », a déclaré M. Kouleba à Davos, estimant que Moscou devait cesser de « gagner de l’argent et de l’investir dans une machine de guerre qui tue, viole et torture des Ukrainiens ».

« l’Union européenne paie deux fois »

Présent à Bruxelles à la mi-mai, Dmytro Kuleba avait déjà utilisé cette expression forte. Il était alors venu plaider la cause du sixième paquet de sanctions européennes à l’égard de la Russie. « Je voudrais rappeler que, chaque jour, les pays européens continuent à payer des millions d’euros pour le pétrole et le gaz (russes – NDLR) et ces revenus sont utilisés pour financer la machine de guerre russe », avait-il déclaré.