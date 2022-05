Mbappé au PSG, Haaland à City: symbole d’une géopolitique du football qui change

Les deux jeunes attaquants les plus courtisés du monde ont rejoint des clubs-Etats. Tout sauf un hasard. Un symbole et une confirmation.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG entre dans « une nouvelle ère », dixit l’intéressé. « Mon histoire n’est pas finie ici », a justifié le champion du monde de 23 ans, lundi, en conférence de presse, assurant avoir « encore de beaux chapitres à écrire » sur les bords de la Seine et, plus globalement, en France. En fait, il n’y a pas que le PSG qui entre dans une nouvelle ère. Avec la prolongation de Mbappé à Paris (2025) et le transfert de Erling Haaland à Manchester City, « on a la confirmation que le football est entré dans une nouvelle ère, confirmation aussi de sa géopolitisation », comme l’affirme Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique du sport et coauteur de La République du foot (éditions Amphora) avec Clément Pernia.