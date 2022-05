Roland-Garros: Alison Van Uytvanck aurait mérité un 3e set contre Coco Gauff

L’ancienne quart de finaliste de Roland-Garros 2015 a échoué lors de son 2e tour contre l’Américaine. Il ne reste plus que deux Belges (Goffin et Mertens) en lice lors de cette édition 2022.

Sur un court Simonne-Mathieu, transformé en classe Simonne-Mathieu, lors de ce mercredi des écoliers à Roland-Garros, Alison Van Uytvanck (60e) n’a pu créer la surprise face à la jeune et talentueuse Coco Gauff (23e). La Brabançonne a mal débuté la rencontre, manquant d’égaliser à 2-2, pour laisser filer la première manche, à 1-6, en seulement 27 minutes. Elle n’arrivait pas vraiment à contrer le jeu très agressif de l’Américaine. Par contre, dans la deuxième manche, la nº2 belge montait son niveau d’un cran pour prendre l’avance à 4-2, puis 5-3 ! Le duel était nettement plus intéressant avec le point du match, à 5-5 30-40, pour la Belge qui réussissait une volée digne de la pelote basque, lui permettant de haranguer la foule. Malheureusement, ça n’allait pas suffire. Très concentrée, Coco Gauff remportait le tie-break (7-4) et le match dans la foulée.

Le rêve se termine donc au 2e tour pour une Van Uytvanck quart de finaliste à Roland-Garros 2015. Sur six Belges au départ de cette édition, il n’en reste donc plus que deux. David Goffin défiera ce jeudi, vers 13h, l’Américain Frances Tiafoe (27e) pour une place en seizième de finale, sur ce même court Simonne-Mathieu. Elise Mertens (32e) attend de connaître son adversaire de vendredi, qui sera soit l’Australienne Tomljanovic (42e), soit la Russe Gracheva (71e), pour une place en huitième de finale.