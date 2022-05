«Atrocité», «tragique et insensé»: les Etats-Unis horrifiés après une énième tuerie dans une école (revue de presse)

Reflétant l’émotion et le choc de tout un pays, la presse américaine a laissé exploser son désespoir. The New York Times , s’est emparé du drame en titrant simplement sa une : « Au moins 19 enfants fusillés à l’école », comme pour montrer l’absurdité de deux mots domaines qui ne vont décidément pas ensemble : l’école et la guerre.

Poursuivant ce parallèle déroutant, la une est illustrée par les images d’une ville ukrainienne dévastée dans la région du Donbass. Deux pays, deux massacres, et deux tragédies.

Le journal Newsday , basé à New-York, titre sobrement « Atrocité », en lettres blanches capitales, illustré par la photo d’un couple à l’image de tout un pays : horrifié et dans l’incrédulité. La couverture est aussi marquée par la question du président Biden : « Pourquoi laissons-nous cela arriver ? ».

De son côté, The Boston Globe choisit la même image pour illustrer sa une, et évoque « le pire massacre dans une école élémentaire depuis Sandy Hook ». Le quotidien met également ces chiffres glaçants en face : 144 jours écoulés depuis le début de l’année, pour 212 tueries de masse.

C’est une image déchirante qu’a sélectionné The Wall Street Journal pour sa couverture : celle d’un père et de sa fille, réunis après la tuerie et une attente interminable.