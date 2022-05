Roland-Garros: comment suivre Nadal-Moutet en direct vidéo

Comment suivre cette partie ?

La RTBF n’a pas acquis les droits de la session du soir du court Philippe-Chatrier. Pour suivre ce duel, les téléspectateurs belges devront se tourner vers Eurosport en néerlandais. Si vous n’avez pas accès à cette chaîne via votre opérateur, il est aussi possible de se tourner vers la plateforme en ligne d’Eurosport . En France, les téléspectateurs sont confrontés à la même problématique : France Télévisions ne peut diffuser les sessions du soir et les matchs du court Simonne-Mathieu. Ils doivent donc se tourner vers Amazon Prime Video, diffuseur exclusif de ces rencontres..

Pour les internautes, le match pourra également être suivi en direct, point par point, sur www.lesoir.be ICI