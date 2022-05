Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Louvain

Le trafic ferroviaire entre Schaerbeek et Louvain, ainsi qu’entre Zaventem et la ville brabançonne, a été interrompu mercredi à 16h45, indique Infrabel. Un accident de personne a eu lieu sur le quai de la gare de Kortenberg, précise le gestionnaire du réseau.

La SNCB a mis en place des navettes. Les trains sont déviés via Vilvorde et Muizen lorsque c’est possible.