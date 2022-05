Alison Van Uytvanck: «J’irai à Wimbledon, mais ça va ressembler à une exhibition sans les points, ce n’est pas juste»

C’est une Alison Van Uytvanck loin d’être déçue qui s’est présenté à la presse après sa défaite 6-1, 7-6 (4) contre l’Américaine Coco Gauff (23e mondiale). Elle était surtout satisfaite du niveau de jeu affiché lors d’une deuxième manche qu’elle a menée 4-2, puis 5-3… « J’étais plus agressive lors de cette manche et j’ai vu que je pouvais rivaliser avec elle. J’ai raté quelques petites opportunités et ça fait souvent la différence contre des joueuses de ce calibre. Mais j’ai tout donné. J’ai toujours pensé que je pouvais faire tourner ce match. Finalement, ça n’a pas fonctionné, mais je ne suis certainement pas déçue de ma prestation. J’avais peu de matches dans les jambes, après avoir été malade. Donc, le niveau n’était pas trop mal. J’ai profité de ce match sur un beau court, je me suis même assez amusée avec ce public, certes bruyant (NDLR : c’était le mercredi des écoliers), mais qui a aimé qu’on fasse quelques jolis points. »

Malgré un quart de finale, ici, en 2015, Alison Van Uytvanck (60e mondiale) voit la saison sur gazon arriver avec un grand sourire. « Oui, même si je joue encore le double ici… Mais oui, si on pouvait tout jouer sur herbe, je signe ».