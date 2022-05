Fusillade aux Etats-Unis: le tireur s’est barricadé dans une classe et a tué les élèves et professeurs

« Il est temps de transformer la douleur en action », a insisté le président américain, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche. « Quand, pour l’amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ? », a lancé M. Biden, se disant « écœuré et fatigué » face à la litanie des fusillades en milieu scolaire. Cette dernière tragédie a fauché la vie d’enfants âgés d’une dizaine d’années tout au plus.

Ce que l’on sait du tireur

Le tireur a tué ses victimes « d’une façon atroce et insensée » dans la ville d’Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. D’après les informations du média américain CNN, le jeune homme s’est d’abord barricadé dans une classe avant de faire feu sur les élèves et le professeur présents. « C’est une petite salle de classe, il pouvait y avoir entre 25 et 30 élèves, et il y avait aussi deux enseignants. Il s’agissait d’une salle de classe typique où les enfants sont groupés, tous ensemble, avec nulle part où aller », a expliqué Chris Olivarez, porte-parole du département de la sécurité publique du Texas. « Cela montre bien que le tireur était complètement diabolique », a-t-il ajouté.

Identifié comme Salvador Ramos, il a été tué par la police, ont indiqué des responsables du département texan de la sécurité publique, ajoutant que deux adultes sont également morts dans l’attaque, dont un enseignant.

Le tireur portait au moins un fusil et une tenue paramilitaire, a précisé le sergent Erick Estrada sur la chaîne CNN. Salvador Ramos, de nationalité américaine, aurait d’abord visé sa grand-mère, dont l’état de santé restait à préciser, avant de se rendre à l’école en voiture pour y perpétrer son massacre. « Ce que nous savons du tireur, c’est qu’il réside ici à Uvalde, qu’il a fréquenté l’un des lycées locaux, qu’il vivait avec ses grands-parents, qu’il était au chômage, qu’il n’avait pas vraiment d’amis, pas de petite amie que nous puissions identifier pour le moment, pas d’antécédents criminels, pas d’affiliation à un gang non plus », a encore affirmé Chris Olivarez.

Les mobiles de cette attaque, l’une des pires dans une école depuis des années, restent pour l’instant inconnus. La fusillade s’est produite à l’école primaire Robb, qui accueille des enfants âgés de moins de 10 ans à Uvalde. Plus de 500 enfants étudiaient dans l’établissement pendant l’année scolaire 2020-2021, selon des données de l’État.