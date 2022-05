Les frères Dardenne: «Si notre film pouvait faire réfléchir les décideurs au niveau européen…»

Suite à la projection officielle de Tori et Lokita, dévoilé hier en compétition, la presse française est divisée : il y a les pour qui reconnaissent « le cri de colère des frères Dardenne » comme Télérama, qui estiment que « cette fiction puissante mériterait de figurer au palmarès » comme Les Echos ou Paris Match qui parle de « la beauté du désespoir » et La Croix qui titre « les Dardenne, droit au cœur ». The Guardian souligne « la force et l’urgence de ce film », ScreenDaily y voit « leur cinéma revigoré » et The Variety parle de « leur retour en forme. » A France Culture, on salue la plongée dans le réel mais on regrette le didactisme alors que franceinfo dit « toujours social, talentueux et bouleversant, le duo de réalisateurs belges touche encore juste (…) avec leur épure formelle coutumière, remarquable et renouvelée ».