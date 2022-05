Kompany quitte Anderlecht: un retour peu glorieux à la case départ

Le divorce est désormais consommé entre Anderlecht et l’une de ses plus illustres figures. À torts partagés, empressons-nous de le dire.

En mai 2019, Marc Coucke avait spéculé sur le coup du siècle en déboulonnant la statue de Saint-Guidon pour la remplacer par une icône guérisseuse de tous les maux : au moment où il fera l’addition des 41 millions dépensés en transferts lors des trois dernières saisons pour ne rien gagner, le pharmacien gantois comprendra qu’il en sera pour ses frais.

Un an plus tard, en août 2020, le nouveau président Wouter Vandenhoute estimait qu’il allait pouvoir recadrer son entraîneur sur le long terme : il mesure aujourd’hui qu’on n’empêche pas l’ancien Diable de jaillir de sa boîte, en appuyant simplement sur le couvercle. À ses yeux de président stratège, la séparation s’imposait, quel qu’en soit le coût (2 ans de salaire à un peu plus de 2 millions net, nous souffle-t-on).