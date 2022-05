Fusillade dans une école primaire: les Etats-Unis malades de leurs armes

La prolifération des armes de guerre, faciles à acquérir, et des actes de folie aggrave l’hécatombe aux Etats-Unis, malades de leurs armes et du droit inaliénable, garanti par la Constitution, d’en posséder une. La tuerie d’Uvalde ne changera rien à cette paralysie ourdie par le lobby des armes, malgré la volonté d’une vaste majorité de remédier à ces tragédies et mieux réguler le commerce des armes semi-automatiques.

Une ombre fugitive, encapuchonnée et vêtue de noir, pénètre dans une école américaine, un fusil d’assaut à la main. Cette vision d’épouvante est devenue familière aux Etats-Unis. D’une banalité sordide, à mesure que les chaînes câblées diffusent en boucle des images de bambins évacués en file indienne et réajustent le bilan de chaque nouvelle tuerie. Celle d’Uvalde, au Texas, s’ajoute désormais à la liste. Il était 11h43, mardi matin, lorsque le premier message d’alerte a été posté en ligne par l’administration de l’école primaire Robb Elementary School, qui accueille 600 enfants : « Les élèves et le personnel sont sauf. Le bâtiment est sûr et en lockdown (confinement) ». Trente minutes plus tard, le ton a changé : « Il y a un tueur actif dans le bâtiment ».