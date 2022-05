Anderlecht: la fin du projet Kompany, l’arrivée pressentie de Mazzu

On le sentait venir depuis la fin de la semaine dernière (voir « L’avenir incertain de Kompany » dans nos éditions de vendredi et le Coup Franc de lundi matin), mais on peut quand même parler de coup de tonnerre au parc Astrid ! Vincent Kompany ne sera pas le coach du Sporting d’Anderlecht la saison prochaine en dépit de son contrat qui courait encore jusqu’en juin 2024. Mardi, l’annulation de la réunion prévue de longue date entre le désormais ex-T1 des Mauves et tous les formateurs de Neerpede annonçait déjà la couleur.