Tour final de N1: battu à Knokke, le RFC Liège offre le titre à Dender et ne montera pas en D1B (2-1, vidéos)

Battu par Knokke (2-1), le RFC Liège a été dépassé au classement par Dender qui, de son côté, a pris le dessus sur Dessel Sport (1-0): pas de titre et pas de montée en D1B, donc, pour les Sang et Marine. Que c’est cruel…

Oser y croire, se dire que c’est possible et se tenir debout face à ses rêves, c’est de cette manière que le RFC Liège a procédé depuis le début de saison afin de s’assurer un printemps magnifique.

Il était donc l’heure pour les Sang et Marine, après de multiples et violents efforts, d’être grands dans l’adversité et d’être portés, une dernière fois, par ce sens du collectif et de la solidarité qui a façonné leur identité afin de tendre la main vers ce doux bonheur, avant qu’il ne s’échappe.