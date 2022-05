Fusillade aux États-Unis: le tireur avait annoncé son attaque sur Facebook

La prolifération des armes de guerre, faciles à acquérir, et des actes de folie aggrave l’hécatombe aux Etats-Unis, malades de leurs armes et du droit inaliénable, garanti par la Constitution, d’en posséder une. La tuerie d’Uvalde ne changera rien à cette paralysie ourdie par le lobby des armes, malgré la volonté d’une vaste majorité de remédier à ces tragédies et mieux réguler le commerce des armes semi-automatiques.