Roland-Garros: Carlos Alcaraz sauve une balle de match et élimine Ramos-Vinolas au terme d’un match de folie (vidéo)

Roland-Garros a tremblé une première fois, ce mercredi, et Carlos Alcaraz (6e mondial) aussi. Celui qu’on présente comme le nouvel élu potentiel, aux côtés de Novak Djokovic et de Rafael Nadal, grands favoris de cette édition, a été secoué par son compatriote Albert Ramos-Vinolas (44e mondial), au 2e tour !

Le jeune talent de 19 ans a dû puiser au fond de ses ressources pour éviter une élimination précoce. Il avait pourtant facilement remporté le premier set (6-1) sur un court Simonne-Mathieu qui allait en avoir plein les yeux. Car, en pilonnant le revers de son cadet, Ramos-Vinolas remportait, non seulement, les deux sets suivants 6-7, 5-7, mais se procurait même une balle de match à 4-5 dans le 4e set ! Tout le tournoi retenait son souffle, avant de voir mourir le revers du gaucher dans le filet. Alcaraz pouvait souffler en remportant ce 4e set, au tie-break, mais pas pour longtemps car Ramos-Vinolas le replongeait dans ses doutes, en menant à nouveau 0-3 dans la manche décisive ! C’est avec le cœur et une énergie folle, et aussi quelques points sortis de nulle part, que ce diable d’Alcaraz remportait finalement la rencontre dans l’ambiance que vous pouvez deviner : 6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4 en 4h38.

Si Alcaraz parvient à aller très loin dans ce Roland-Garros, il retiendra à jamais cette corrida entre Espagnols, où il a dû sauver une balle de match et s’offrir une terrible remontada à 0-3 dans le 5e set ! « C’est comme si je jouais à la maison » s’est exclamé le jeune Murcien, soulagé et fier de son exploit du jour. « Ça aurait été impossible de gagner ce match sans le soutien du public. J’ai su retrouver de la fraîcheur après avoir sauvé la balle de match, ça a tout changé… »