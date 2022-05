John Tolan: «Le droit musulman est un bricolage continu»

L’islam est partout. Dans l’actualité en tout cas. Des difficultés sur l’organisation du culte musulman en Belgique à la polémique sur le burkini, partie de Grenoble, en France, jusqu’au rôle prépondérant de l’islam politique d’Erdogan. John Tolan, professeur d’histoire à l’université de Nantes, publie une Nouvelle histoire de l’islam, aux éditions Tallandier. Qu’est-ce qu’être musulman au XXIe siècle, questionne-t-il. Chacun semble lire dans l’islam tout et son contraire : d’une religion rigoriste à une spiritualité de paix et d’ouverture. C’est que l’islam n’est pas unique, explique John Tolan dans sa synthèse. Et surtout, comme toute religion, il est pragmatique et s’adapte à son environnement.

Pourquoi écrire une « nouvelle » histoire de l’islam, quatorze siècles après la fondation de cette religion ?