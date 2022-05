Inondations: 25 millions pour aider les communes à se reconstruire

Une aide régionale de 25 millions ira aux neuf entités les plus touchées par les inondations de juillet 2021. L’idée est de leur permettre d’acquérir des immeubles et des terrains pour préparer la reconstruction et la nouvelle affectation des espaces.

Les communes inondées en juillet 2021 sont en première ligne pour la reconstruction des zones sinistrées et la gestion des risques futurs à travers l’aménagement futur de leur territoire. Lors des contacts avec le commissariat spécial à la reconstruction, certaines d’entre elles ont annoncé leur volonté de réaliser dès à présent une série d’acquisitions d’immeubles ou de terrains, au-delà des arrêtés de démolition et d’inhabitabilité déjà pris dans l’urgence. Mais cela demande évidemment des moyens qui n’étaient pas prévus aux budgets de ces entités.

C’est pour cela que Willy Borsus (MR), le ministre de l’Aménagement du territoire, a fait débloquer par le gouvernement wallon un budget de 25 millions d’euros qui se concentrera sur les neuf communes les plus touchées, à savoir Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers. De quoi envisager et préparer le développement de projets de reconversion des zones où la nature a tout ravagé l’été dernier, avec une nouvelle affectation des espaces les plus sensibles.