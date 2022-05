Météo: les prévisions de ce (long) week-end de l’Ascension

Les champs nuageux seront nombreux pendant les premières heures de jeudi et pourront encore distiller quelques gouttes de pluie, surtout dans le sud du sillon Sambre et Meuse. Il fera par contre déjà sec et même ensoleillé sur le nord-ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En cours d’après-midi, le temps deviendra sec partout et les éclaircies gagneront progressivement la partie centrale du pays. Les maxima de saison se situeront entre 16 et 23ºC. Le vent sera modéré, à la côte rapidement assez fort, de secteur ouest à sud-ouest.