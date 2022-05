Un drame évité de peu à Roland-Garros: Rublev pète les plombs et manque d’assommer un membre du personnel d’entretien (vidéos)

Andrey Rublev aurait-il quelques problèmes de gestion de sa colère ? Au vu de sa récente frasque au premier tour de Roland-Garros, la question semble tout à fait légitime.

Opposé au Coréen Kwon, le joueur russe s’est fait peur, mais il a réussi à se qualifier pour le deuxième tour en quatre sets (6-7, 6-3, 6-2, 6-4). Il a toutefois fallu tout un set au Moscovite pour se mettre en jambes, ce dont son opposant a profité pour prendre l’avantage au tie-break. Ce qui n’a pas vraiment plu à Rublev…

En retournant s’asseoir, le Russe a littéralement pété les plombs. Il a violemment envoyé une balle sur son banc, avant d’exploser une bouteille d’eau au sol. Sauf que la balle a, logiquement, rebondi sur le banc et a filé en direction d’un membre du personnel d’entretien, qui profitait de la pause pour nettoyer le terrain. Le pauvre homme n’a même pas eu le temps de s’abaisser, la balle frôlant son crâne et faisant tomber sa casquette au passage. Ce n’est pas passé loin du tout, mais le jeune homme n’a pas été touché, heureusement pour lui. Et heureusement pour Rublev, qui aurait pu voir son tournoi s’arrêter là…