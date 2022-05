Arts plastiques: retrouvez toutes nos critiques d’expos

Aline Bouvy : Cruising Bye ***

Jusqu’au 18 septembre au Mac’s du Grand Hornu, rue Sainte-Louise 82, Hornu, www.mac-s.be

Dans la vaste salle-pont du Mac’s, Aline Bouvy présente une série de grandes créations en linoléum. Une matière souvent méprisée qu’elle transforme magistralement à travers une succession de découpages et de collages, créant de véritables tableaux abstraits d’une très grande beauté formelle et dégageant une poésie étrange et déroutante. Travaillant le lino comme de la marqueterie, elle crée des œuvres de grand format, incrustant dans une pièce de base d’autres petites ou grandes formes découpées.