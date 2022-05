Un nouvel exploit à Roland-Garros: Leolia Jeanjean, 227e mondiale, se débarrasse facilement de la Tchèque Karolina Pliskova, ancienne N.1 mondiale

Sur la terre battue du court Simonne-Mathieu, la Française de 26 ans s’est imposée sur un double 6-2 contre la Tchèque Karolina Pliskova, ancienne N.1 mondiale et double finaliste en Grand Chelem.

Très régulière avec seulement 12 fautes directes, contre la bagatelle de 28 pour Pliskova, Jeanjean a su gérer ses émotions au moment de conclure la rencontre, après 1h15 de jeu. Présente pour la première fois en Grand Chelem, elle défiera au troisième tour la gagnante du duel entre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31/N.30) et la Roumaine Irina Begu (WTA 63).

Encore classée au-delà de la 1000e place au ranking WTA il y a un an, elle a fait honneur à son invitation sur la terre battue de Roland-Garros en disposant au premier tour de l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (WTA 45). Jeudi, elle a encore impressionné en disposant de Pliskova, 16 titres WTA au compteur et demi-finaliste à la Porte d’Auteuil en 2017.

Le tableau féminin est désormais amputé de six membres du top 10 féminin après les éliminations de Barbora Krejcikova (N.2 et tenante du titre), Maria Sakkari (N.3), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6) et Garbine Muguruza (N.10).