«Ce qui survit aujourd’hui du communisme revêt un caractère cynique et mercantile»

Vos livres sont traduits en quarante langues, mais sont interdits en Biélorussie. Vous avez d’ailleurs dû quitter votre pays. Vous sentez-vous en exil ?

Oui, c’est un exil moderne. Aujourd’hui, j’aimerais beaucoup vivre chez moi.

Il y a quelques années, vous disiez que nous étions tous des hommes et des femmes « proches dans le temps ». Nous avons les mêmes smartphones en poche et, surtout, nous sommes unis par les mêmes peurs et les mêmes illusions. Pourquoi cette société civile s’est-elle effondrée ?