Svetlana Alexievitch, Nobel de littérature: «C’est du fascisme que je vois dans la Russie de Poutine»

Née de mère ukrainienne et de père biélorusse, la Prix Nobel de littérature 2015 a raconté l’homo sovieticus. Elle écrit actuellement un livre sur la guerre en Ukraine : « Si l’on veut que la victoire soit celle de tous et toutes, Kiev doit vaincre. »

L’écrivaine de langue russe Svetlana Alexandrovna Alexievitch, de père biélorusse et de mère ukrainienne, a grandi soviétique. Comment vit-elle aujourd’hui le conflit entre ces identités, entrées en guerre les unes contre les autres ? « Quand j’ai reçu le prix Nobel, j’ai dit que j’avais deux maisons, ou plutôt trois : la Biélorussie, l’Ukraine et la culture russe. Mais c’était un autre temps, la grandeur de la culture russe nous abreuvait, nous étions sous son charme, mais aujourd’hui, elle semble appartenir à un autre monde. Nous devons nous demander, et le demander à l’ensemble de l’élite russe, pourquoi la culture du pays est devenue impuissante, pourquoi elle n’est pas capable de nous aider dans cette situation tragique, pourquoi l’on ne peut plus s’en remettre à la parole de la culture, qu’on ne l’écoute pas, et que l’on n’écoute que la télévision. »