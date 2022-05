Prix Jeunes Artistes, Before Time Began...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Prix Jeunes Artistes ***

Jusqu’au 19 juin à la New SPACE, rue Vivegnis 234, Liège, les mercredis et samedis de 14 à 18 heures et les vendredis de 16 à 19 heures ou sur rendez-vous à info@space-collection.org

A la New Space, Léo Luccioni, lauréat de l’édition 2021 du Prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a conçu une étonnante installation en relation avec le lieu. Il est entouré des quatre autres artistes sélectionnés par le jury : Arnaud Eubelen, Ludovic Beillard, Mostafa Saifi Rahmouni et Justine Bougerol. Cinq univers qui se rejoignent pour créer ensemble une sorte d’installation géante à partir des œuvres de chacun.