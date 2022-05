Coup dur pour un candidat au podium au tour d’Italie: testé positif au Covid, il est contraint à l’abandon…

Mauro Gianetti, le manager d’UAE Emirates, l’a confirmé au site spécialisé Velonews. « C’est vrai, c’est le covid », a déclaré Gianetti. « Il ne se sentait pas bien mercredi soir et nous avons fait un test rapide en interne et il est positif. Il a de légers symptômes et il doit abandonner. Le plus important, c’est qu’il récupère. Nous avons testé les autres coureurs et le staff mais il est le seul cas positif. »

« Joao s’est réveillé la nuit dernière avec un mal de gorge persistant », a ajouté Michele De Grandi, le médecin d’UAE Emirates, cité dans le communiqué de l’équipe. « Nous avons des mesures de prévention très strictes. Nous nettoyons les installations que l’équipe utilise tous les jours et nous disposons les coureurs dans des chambres individuelles pour limiter les contacts. Cependant, ces précautions ne protègent pas les coureurs à 100 %. »