Podcast – Quel bilan après quatre ans de RGPD?

Cela fait quatre ans que l’Union européenne a adopté le RGPD, pour Règlement général sur la protection des données. Quatre lettres pour protéger la vie privée sur le Web. C’est l’un des textes les plus marquants de l’histoire de l’Union. Il touche les citoyens, les entreprises, les institutions, les autorités publiques. Mais la vie privée est-elle vraiment mieux protégée aujourd’hui qu’avant ? On a posé la question au juriste Jacques Folon, professeur à l’école de gestion bruxelloise Ichec et auteur du livre RGPD 2022. Traitement des données dans les organisations.

