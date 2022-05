La N.4 mondiale Paula Badosa éteint la créativité de la jeune Kaja Juvan pour se hisser au 3e tour de Roland-Garros

Jeudi sur l’ocre du Suzanne-Lenglen, l’Espagnole, 4e mondiale et tête de série N.3 du simple dames, s’est imposée 7-5, 3-6, 6-2 contre la Slovène Kaja Juvan (WTA 68), après 2h17 d’une intense partie.

La native de New York est l’une des quatre dernières représentantes du top 10 féminin encore en lice dans le tableau après les éliminations de Barbora Krejcikova (N.2 et tenante du titre), Maria Sakkari (N.3), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6), Karolina Pliskova (N.8) et Garbine Muguruza (N.10).