Mark van Bommel est officiellement le nouvel entraîneur de l’Antwerp

L’ancien international néerlandais, qui succède au Danois Brian Priske, a signé un contrat jusqu’en 2024 avec le Great Old et sera assisté des Néerlandais Andries Ulderink et John Stegeman.

En tant que joueur, l’ancien milieu de terrain possède un solide palmarès avec une Ligue des Champions remportée avec le FC Barcelone en 2006 avec qui il a aussi gagné la Liga la même année. Il compte aussi quatre titres de champion des Pays-Bas avec le PSV (2000, 2001, 2003 et 2005), deux titres de champion d’Allemagne (2008 et 2010), deux Coupes d’Allemagne (2008 et 2010) et une Coupe de la Ligue allemande (2008) avec le Bayern Munich.

Passé aussi par l’AC Milan, il a remporté un titre de champion d’Italie et une Supercoupe d’Italie avec les Rossoneri en 2011.