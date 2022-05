«On a failli annuler le Brussels Jazz Weekend»

En 2019, le Brussels Jazz Weekend avait attiré 200 à 250.000 personnes dans les rues et les clubs de la capitale, attirés par la programmation jazz de ce grand événement populaire. Après deux années de notes bleues en sourdine, les organisateurs espèrent bien retrouver la grande foule pour ce festival gratuit. « Nous voulons en faire un événement marquant », lance Stéphane Thiery, le président du conseil d’administration de Jazz Project, qui gère le Jazz Weekend. « Et nous voulons mener ce festival vers le top 5 européen pour 2030 et le bicentenaire de la Belgique. Aujourd’hui, il figure déjà dans le top 10, avec Montreux et le North Sea. »