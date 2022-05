Variole du singe: un virus plus complexe que celui du covid

Le séquençage de ce virus à ADN contenant plus de 200 gènes est bien plus complexe que celui du covid. Les premières analyses pointent vers une souche d’Afrique de l’Ouest qui avait déjà circulé en Europe en 2018.

Apaisement mais vigilance. Face aux cas de variole du singe détectés dans les pays occidentaux (118 cas recensés dans 12 pays européens hors UK selon les dernières données de l’ECDC), les autorités sanitaires nationales et internationales se veulent rassurantes : ce virus n’a ni la contagiosité ni la virulence du covid et encore moins de la variole humaine. La maladie se guérit la plupart du temps spontanément et se transmet par contact rapproché avec les personnes infectées via les lésions cutanées. Une réalité rassurante qui ne doit pas éluder certaines préoccupations du monde scientifique : la transmission interhumaine observée en Europe et aux Etats-Unis, en dehors des zones endémiques de l’Afrique de l’Ouest et centrale, touchant de façon simultanée plusieurs pays différents, est exceptionnelle.