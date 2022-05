Arrêter les 20 km de Bruxelles? Cours toujours!

C’était en 2014 ? Ça remonte, alors, mais figurez-vous que je suis maintenant le doyen des 20 km ! »

Huit années ont passé depuis sa dernière interview dans Le Soir et si René Pairon a fait du chemin, il est plus que jamais en forme. Bon pied, bon pied, si l’on peut dire, car pour cet ancien pilote de l’armée belge, l’uniforme préféré a toujours été le short et les baskets. Une tenue d’apparat bleu roi dans laquelle il nous reçoit et qu’il portera ce dimanche pour la 42e fois à l’occasion des 20 km de Bruxelles dont il n’a raté aucune édition. « En 2019, j’avais 90 ans et tous les VIP avaient reçu une tenue jaune avec leur nom sur le maillot. Pendant la course, les gens criaient “Allez René” en me tapant sur le derrière, alors depuis, je préfère passer incognito ».