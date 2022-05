Le circuit court veut croire en une relance

La crise du covid a indéniablement fait évoluer le regard des consommateurs et les habitudes de consommation vers les circuits courts. Durant cette période, 47 % des Belges ont indiqué qu’ils passaient plus de temps en cuisine et 31 % ont choisi plus souvent des aliments locaux. Mais deux ans plus tard, cette dynamique est-elle toujours aussi fervente ?

Il est impossible de tirer une conclusion générale mais il est clair que globalement, le soufflé est retombé et que certains consommateurs ont repris leurs anciennes habitudes, oubliant certaines épiceries locales et magasins à la ferme.