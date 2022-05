David Goffin qualifié pour le 3e tour à Roland-Garros: «Super fier de mon match, en plus dans une ambiance de feu»

« Au premier tour, il y avait beaucoup de fans belges frustrés car ils n’avaient pas trouvé de place dans les tribunes trop petites… Plus je vais avancer, plus je pourrai jouer dans de plus gros courts qu’un court d’entraînement. Ici, c’était un super match sur un court Simonne-Mathieu magnifique. J’avais déjà joué un très bon match, voici trois ans sur ce terrain (NDLR : contre le Serbe Kecmanovic), je gagne encore ce jeudi, je suis super-content ! Au premier set, je subissais un peu trop. J’étais sous pression avec son service, son gros coup droit et un revers très à plat. C’était compliqué. Mais j’ai su m’adapter et jouer mieux tactiquement. Mon service m’a bien aidé, et ça m’a fait du bien de mener 3-0 dans le deuxième set. J’étais mieux dans les échanges, et lui, il a fini par être fatigué et par craquer ! Roland-Garros, c’est clair, pour nous les Belges, c’est toujours un tournoi très spécial. Il y avait tellement de Belges pour m’encourager aujourd’hui ! Je pense que le tournoi l’a entendu et est au courant désormais… J’espère qu’on va encore beaucoup entendre ces fans dans les jours qui vont suivre ! »