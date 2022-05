«Ne plus jouer sur un court d’entraînement»: David Goffin se moque de l’organisation de Roland-Garros

David Goffin (ATP 48) a battu l’Américain Frances Tiafoe (ATP 27) au deuxième tour à Roland-Garros, jeudi sur le court Simonne-Mathieu. Le Belge, mené d’une manche, s’est imposé 3-6, 7-6 (1), 6-2, 6-4 après de 2h58 jeu. Et Goffin a pu compter sur le soutien de nombreux Belges en tribunes, ce qu’il n’a pas manqué de souligner… tout en égratignant un peu l’organisation du Grand Chelem.

« Au premier tour, il y avait beaucoup de fans belges frustrés car ils n’avaient pas trouvé de place dans les tribunes trop petites », a déclaré Goffin sur le court à l’issue de son match. « Plus je vais avancer, plus je pourrai jouer dans de plus gros courts qu’un court d’entraînement […] Il y avait tellement de Belges pour m’encourager aujourd’hui ! Je pense que le tournoi l’a entendu et est au courant désormais… J’espère qu’on va encore beaucoup entendre ces fans dans les jours qui vont suivre ! »

Au tour précédent, Goffin avait battu le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 77) sur le court N.11, un stade avec seulement… 350 places. De nombreux supporters belges n’ont dès lors pas pu trouver place en tribunes.