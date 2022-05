Le président du RFC Seraing Mario Franchi sur le départ

On entre doucement dans la dernière ligne droite avant la reprise des entraînements du côté de Seraing. Les joueurs sont attendus pour les tests physiques le 9 juin. José Jeunechamps fut nommé T1 il y a tout juste une semaine… Mais pour le reste, c’est le statu quo ! Toujours pas de fumée blanche concernant le T2. Eric Deflandre fut approché récemment mais il reste finalement dans le staff du RFC Liège. Le club n’est pas plus avancé en matière de directeur sportif. Le FC Metz devrait tourner la page Philippe Gaillot et lui nommer un successeur… qui remplira à nouveau ce rôle pour le RFC Seraing également. Une tâche plus que compliquée pour un seul homme mais c’est la volonté des Messins. En l’attente de connaître l’heureux élu, le mercato n’avance pas. À deux semaines de la reprise, le noyau de José Jeunechamps compte une dizaine de joueurs, seulement, sous contrat.