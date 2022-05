Standard: Jackson Muleka, priorité estivale de Besiktas

Quel avenir pour les sept joueurs partis du Standard en prêt ? Si Jackson Muleka a cartonné avec Kasimpasa, les autres ont connu des moments plus compliqués. Que vont-ils devenir ? Premiers éléments de réponse...

Ils sont sept à avoir quitté Sclessin, à titre temporaire, pour tenter de se refaire une santé et/ou d’acquérir du temps de jeu. Sans vraiment parvenir à leurs fins, puisque seul Jackson Muleka, qui disputera dimanche son dernier match avec Kasimpasa à Altay, s’apprête à revenir en bord de Meuse en position de force. C’est que l’attaquant congolais a trouvé, à Istanbul, un terrain d’expression propice à ses qualités et plus encore la confiance qui ne lui avait été accordée qu’avec beaucoup de parcimonie à Sclessin. Résultat des courses : depuis son arrivée dans la Super Lïg turque, Muleka a fait flèche de tout bois, ayant signé 12 buts et 4 assists en 14 sorties. De quoi faire regretter à Kasimpasa, où il a été prêté au début du mois de février, de ne pas avoir insisté pour obtenir une option d’achat.