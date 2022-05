Les Kardashian, l’Amérique dans toutes ses contradictions

Un nouveau chapitre commence pour Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie et Kris Kardashian, qui débarquent sur Disney+. Portrait contrasté de l’une des plus célèbres familles au monde.

Pas un jour ne se passe sans qu’on en parle quelque part sur la planète.

Début mai, c’était Kim qui avait enfilé la robe de Marilyn au Gala du Met à New York. LA robe de Marilyn, la vraie, la légendaire, pièce de collection, patrimoine de soie couleur chair constellée de petits diamants, celle du 19 mai 1962, celle du voluptueux Happy Birthday, Mister President aux 45 ans de JFK, Madison Square Garden. Sept kilos perdus en deux semaines pour entrer dedans. Tollé : une robe comme celle-là, Madame, on la laisse au musée.

En mars, Kim, toujours, qui donne une leçon d’entreprenariat dans le magazine Variety : « Mon conseil aux femmes entrepreneuses : bougez votre p*** de c*** et bossez ! On dirait que plus personne ne veut bosser aujourd’hui. » Re-tollé : la grande bourgeoisie californienne, née le c*** dans le b***, pardon, dans le beurre, n’a pas de leçon à donner au petit peuple.