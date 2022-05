Jeunesse: «L’oiseau en moi vole où il veut», une soupe brûle et une vie bascule

Merveille atmosphérique et visuelle, l’album de Sara Lundberg raconte le destin contrarié d’une grande peintre suédoise oubliée.

Un incident en apparence anodin peut parfois faire bifurquer la trajectoire de toute une vie. Dans le cas de Berta Hansson, tout s’est joué le jour où elle a laissé brûler une soupe aux pois. Née en 1910 dans une famille de paysans, dans la campagne suédoise, la jeune femme, comme ses sœurs, comme ses pairs, était vouée à devenir femme au foyer. Pourtant, comme elle l’écrira plus tard dans son journal intime, il est un oiseau en elle qui déploie ses ailes et vole où il veut. Autrement dit subsiste en elle une force irrépressible qui la fera résister au destin tout tracé que son père et la société de l’époque voulaient lui imposer.